تقدم قناة مزيكا حفلًا غنائيًا للمطرب الراحل عبدالحليم حافظ، ضمن مبادرة "خليك فى البيت" للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب". من المقرر أن تبث القناة مجموعة متنوعة من أجمل أغاني العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، وذلك فى تمام التاسعة مساء اليوم الأحد. مجموعة متنوعة من أجمل أغاني العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، وذلك فى تمام التاسعة مساء اليوم الأحد. جدير بالذكر أن العندليب الأسمر توفى يوم الأربعاء 30 مارس 1977 في لندن عن عمر يناهز السابعة والأربعين عاماً، والسبب الأساسي في وفاته هو الدم الملوث الذي نقل إليه حاملاً معه التهاب كبدي فيروسي، فيروس سي الذي تعذر علاجه مع وجود تليف في الكبد ناتج عن إصابته بداء البلهارسيا منذ الصغر. مارس 1977 في لندن عن عمر يناهز السابعة والأربعين عاماً، والسبب الأساسي في وفاته هو الدم الملوث الذي نقل إليه حاملاً معه التهاب كبدي فيروسي، فيروس سي الذي تعذر علاجه مع وجود تليف في الكبد ناتج عن إصابته بداء البلهارسيا منذ الصغر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. مزيكا تُحيي حفلًا للعندليب الأسمر على يوتيوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.