بعد وفاته... ابرز محطات الفنان الكويتي سليمان الياسين

ودع الفنان الكويتي سليمان الياسين الحياة منذ قليل عن عمر يناهز 71 عامًا، متأثرًا بعد إصابتة بوعكة صحية شديدة دخل على أثرها من يومين العناية المركزة بمستشفى الأميري بالكويت، وكانت حالته حرجة للغاية ليفارقنا اليوم تاركا لجمهوره رصيد فني مميز ومتنوع.

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كما نشر خبر وفاته الكاتب الكويتي محمد عبدالعزيز الكندري، ونعى صديقه الذي وصفه بصاحب القلب الأبيض عبر حسابه الخاص بموقع تويتر طالبًا من الجميع أن يدعو له وكتب:"يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي"، انتقل إلى رحمة الله الفنان سليمان الياسين أسأل الله العظيم أن يتغمدك

بواسع رحمته يا صاحب القلب الأبيض".

نبذة عن حياة سليمان الياسين

. ولد سليمان الياسين في الكويت عام 1950.

. حاصل على دبلوم معهد الدراسات المسرحية، ودرس في فرنسا الأدب الفرنسي الحديث، ثم التحق بكلية الآداب والفنون في جامعة باريس، وحصل على ليسانس في معهد بوليتكنيك للفنون السينمائية.

. بدايته الفنية كانت عبر المسرح المدرسي ثم انضم لمسرح الخليج العربي، والتحق بتلفزيون الكويت.

. قرر العودة لباريس مرة أخرى ليدرس السينما بعد أن درس المسرح فيما سبق.

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. تزوج من فرنسية واثمرت تلك الزيجة بفتاتين هما سارة وماجدة.

. شغل منصب مراقب إدارة الدراما في تلفزيون الكويت إلى أن تقاعد.

. كتب سيناريوهات تليفزيونية ناجحة، وشارك في الدراما بأعمال سجلها التاريخ له ومنها "خروج عن المألوف"، و"الخروج من الهاوية"، و"بيت تسكنه سمرة"، و"بقدر ما تحمل النفوس" و"يا خوي"، "وبعد"، "ويبقى"، بجانب للنصوص الإذاعية لاشهر البرامج منها:"نجوم القمة" و" نافذة على التاريخ".

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. من اشهر مسرحياته: الواوي، مجنون سوسو، وخر لا يعاديك، وشياطين ليلة الجمعة.

. نال جوائز عديدة المحلي منها والعربي لأدائه المسرحي المبدع ومنها جائزة "مهرجان المسرح العربي" وجائزة"مهرجان قرطاج للفنون المسرحية" وجائزة "الدولة التشجيعية في التمثيل" عن أدائه المتميز في مسرحية "القضية خارج الملف" .

. حصل على جائزة أفضل ممثل دور أول في "مهرجان الكويت المسرحي الحادي عشر".

. حصلت سهرة "العقد" التي كتبها عن قصة جي دي موبسان على الجائزة الفضية في مهرجان الإذاعة والتلفزيون بتونس.