الليلة.. الجميلة والوحش وبحيرة البجع على قناة الثقافة باليوتيوب

ضمن عروض المبادرة الإلكترونية "خليك فى البيت.. الثقافة بين ايديك"، التى تقدمها وزارة الثقافة، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

ومن المقرر أن يبث فى السادسة مساء اليوم الأحد 29 مارس، عرض الأطفال الجميلة والوحش، يليه باليه بحيرة البجع لفرقة باليه مسرح سان بطرسبرج الروسى.

عرض الجميلة والوحش من إنتاج فرقة المسرح القومي للطفل ومقتبس من القصة العالمية التى تحمل

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الاسم نفسه، وتروى حكاية فتاة شابة أسرها وحش داخل قصره، ليقع فى غرامها وتكتشف أنه أمير مسحور.

العرض بطولة مروة عبدالمنعم، هشام المليجي، زينب وهبي، سيد جبر، أحمد عثمان، حسن يوسف، ألاء المصري، وائل إبراهيم، منصور عبدالقادر، أحمد يوسف، هناء سعيد، محمد الشربينى، أشرف عبدالفضيل، ديكور شادى عبدالحميد، ألحان هشام

طه، استعراضات أشرف فؤاد، تأليف وأشعار ناصر محمود، مخرج منفذ جاد الشهاوى، وإخراج محمود حسن.

أما باليه "بحيرة البجع" فتدور أحداثه فى أربعة فصول حول الأمير سيجفريد الحزين بسبب إلحاح والدته لإيجاد الفتاة المناسبة للزواج، لتصبح أميرة البلاط، على أن يتم ذلك في حفل عيد ميلاده، وبعد جدال يقرر الأمير ترك البلاط والخروج إلى حديقة القصر، حيث يجذب انتباهه سرب من البجعات، ويقرر ملاحقتهن لكنه يفاجأ بتحولهن إلى أميرة ووصيفاتها، وبعد اطمئنان الأميرة البجعة، تروى له حكايتها وتتوالى الأحداث.