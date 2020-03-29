ياسمين رئيس: مش عايزة أمشي في طريق التيك توك.. وأحمد الشامي يرد

أعربت الفنانة ياسمين رئيس عن شعورها بالملل من الجلوس في المنزل للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر".
كتبت ياسمين في تدوينة عبر حسابها قائلة: "مش قادرة خلاص ومش عايزة أمشي في طريق التيك توك المظلم"، وتفاعل جمهورها مع المنشور موجهينرسائل لها بعدم خوض تلك التجربة.
فيما رد عليها الفنان أحمد الشامي قائلًا: "أرجوكي بلاش ونبي ده أسوأ حاجة على الكوكب".
بينما رد عليها الفنان محمد عبدالرحمن الشهير بـ"توتة" قائلًا: "خشي برجلك اليمين".
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