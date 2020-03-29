فن ومشاهير

ياسمين رئيس: مش عايزة أمشي في طريق التيك توك.. وأحمد الشامي يرد

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 أعربت الفنانة ياسمين رئيس عن شعورها بالملل من الجلوس في المنزل للحد من تفشي ، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر".

 

 كتبت ياسمين في تدوينة عبر حسابها قائلة: "مش قادرة خلاص ومش عايزة أمشي في طريق التيك توك المظلم"، وتفاعل جمهورها مع المنشور موجهين

رسائل لها بعدم خوض تلك التجربة.

 

فيما رد عليها الفنان أحمد الشامي قائلًا: "أرجوكي بلاش ونبي ده أسوأ حاجة على الكوكب".

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بينما رد عليها الفنان محمد عبدالرحمن الشهير بـ"توتة" قائلًا: "خشي برجلك اليمين".

 

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