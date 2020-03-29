وفاة الفنان الكويتي سليمان الياسين عن عمر ناهز 71 عامًا

رحل الفنان الكويتي سليمان الياسين عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، عن عمر ناهز 71 عامًا، إثر وعكة صحية ألمت به أخيرًا دخل بسببها المستشفى الأميرى فى الكويت. صحية ألمت به أخيرًا دخل بسببها المستشفى الأميرى فى الكويت. يشار إلى أن الفنان الراحل سليمان الياسين يعتبر واحدًا من أهم الفنانين فى منطقة الخليج العربى، ومن أعمدة الحركة الفنية والمسرحية الكويتية، كما يتميز بشخصيته الهادئة، ويمتلك فى رصيده عددًا كبيرًا من الأعمال المتنوعة. الياسين يعتبر واحدًا من أهم الفنانين فى منطقة الخليج العربى، ومن أعمدة الحركة الفنية والمسرحية الكويتية، كما يتميز بشخصيته الهادئة، ويمتلك فى رصيده عددًا كبيرًا من الأعمال المتنوعة.

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