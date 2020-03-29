سمية السالم تطرح أغنية "هكمل ليه" عبر منصة السوشيال ميديا

طرحت المطربة سمية السالم، أغنية جديدة عبر منصة السوشيال ميديا بعنوان "هكمل ليه"، لقت استحسانًا وإعجابًا من جمهور السوشيال ميديا في اختيار المطربة سمية السالم لكلمات الأغنية، وعن الرسالة المقدمة منها والأداء الفني الجميل في الكليب. وعن الرسالة المقدمة منها والأداء الفني الجميل في الكليب. يشار إلى أن أغنية "هكمل ليه"، كلمات هاني الراوي، ألحان كريم ترك، توزيع إسلام الحسن، هندسة صوتية إسلام غلاب، إخراج خالد كامل، وسوف تعرض على القنوات الفضائية خلال الأيام المقبلة. ترك، توزيع إسلام الحسن، هندسة صوتية إسلام غلاب، إخراج خالد كامل، وسوف تعرض على القنوات الفضائية خلال الأيام المقبلة.

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