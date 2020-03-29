ميرنا وليد - بيروت - توفي الممثل الكويتي سليمان الياسين عن عمر يناهر الـ 71 عاماً متأثرا باصابته بخلطة دماغية قبل ايام أُدخل على إثرها العناية المركزة في المستشفى الأميري بالكويت وكان في وضع صحي حرج للغاية.
وأعلن الخبر الكاتب الكويتي محمد عبدالعزيز الكندري، ونعاه كاتبا على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)، انتقل إلى رحمة الله الفنان سليمان الياسين أسأل الله العظيم أن يتغمدك بواسع رحمته يا صاحب القلب الأبيض".
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة سليمان الياسين بعد ايام قليلة من تعرضه لوعكة صحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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