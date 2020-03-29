وفاة سليمان الياسين بعد ايام قليلة من تعرضه لوعكة صحية

ميرنا وليد - بيروت - توفي الممثل الكويتي ​سليمان الياسين​ عن عمر يناهر الـ 71 عاماً متأثرا باصابته بخلطة دماغية قبل ايام أُدخل على إثرها العناية المركزة في المستشفى الأميري بالكويت وكان في وضع صحي حرج للغاية.

وأعلن الخبر الكاتب الكويتي محمد عبدالعزيز الكندري، ونعاه كاتبا على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)، انتقل إلى رحمة الله الفنان سليمان الياسين أسأل الله العظيم أن يتغمدك بواسع رحمته يا صاحب القلب الأبيض".