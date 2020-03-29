تراند اليوم : شاهد.. ميريام كلينيك بالأسود المكشوف والمثير

فنون - 29/03/2020 13:23

الخليج 365 – نشرت الفنانة الاستعراضية مريام كلينيك صور لها عبر حسابها الشخصي على موقع انستجرام، وقد ظهرت برفقة قطها ذات اللون الرمادي.

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وقد ظهرت ميريام كلينيك بصورة جريئة وشبه عارية وهي ترتدي فستان أسود مكشوف الصدر والبطن و الفخذين ، وهو من قماش الدانتيل الأسود، برفقة قطها ذات اللون الرمادي وقد كانوا على سريرها داخل غرفة مومها.

أما من الناحية الجمالية فقد ظهرت ميريام كليلنيك بالشعر الأشقر المنسدل على كتفيها، وبمكياج جريء ولافت.

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وقد حظيت الصورة بتفاعل كبير من قبل متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أدى الى أن تنهال عليها التعليقات اللاذعة التي وصفتها بأنها تخطت حدود الجرأة والمنطق.

ويجدر بالذكر أن ميريام كلينيك تنشر مثل هذا الطابع من الصور الجريئة والمثير ، اذ أنها لم تكن المرة الأولى التي تظهر بها بهذه الصورة التي تتضمن حركات فيها الكثير من الايحاءات الجنسية.