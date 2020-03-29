تراند اليوم : الحجر الصحي يدفع سما المصري الى الجنون..شاهد

فنون - 29/03/2020 13:00

الخليج 365 – نشرت الفنانة الاستعراضية سما المصري صورة لها عبر صفحتها الشخصية من خلال موقع انستجرام، في وضعية تبين حالة الضجر والملل التي تعيشها.

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وعلقت سما المصري على الصورة التي نشرتها قائلة: "والله اتجننت... خلاااص"، وطالبت متابعيها بمتابعتها من خلال برنامج اللوبس التي تقدمه مساء كل يوم.

وقد حظي الفيديو بتفاعل كبير من قبل متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اذ تعرضت الى هجوم من قبل متابعيها وانتقادات لاذعة.

وعلق المتابعين بعض التعليقات مثل:"ممكن ندخلك مستشفى الأمراض العقلية"، "سخيفة"، وغيرها الكثير من التعليقات اللاذعة.

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ويجدر بالذكر أن سما المصري قد اعتادت على نشر صور جريئة و تعدت حواجز الجرأة، اذ أن وصفها متابعيها بأنها تؤدي حركات فيها ايحاءات جنسية، مشيرين الى أن غرضها الأساسي من عرض صورها هو الاثارة الجنسية للمتابعين و تحقيق عدد مشاهدات كبير.



