كتب امير فتحي في الأحد 29 مارس 2020 12:53 مساءً - بعد انتشار أنباء خلال الأيام الماضية عن إصابة الملكة ” إليزابيث الثانية ” ملكة إنجلترا بفيروس كورنا المستجد خاصة عقب إعلان رئيس الوزراء البريطاني ” بوريس جونسون ” عن إصابته بالفيروس .
خرج قصر باكنجهام للإعلن عن أن صحة الملكة إليزابيث جيدة وإنها تتبع كل النصائح المناسبة فيما يتعلق بصحتها وسلامتها .
وأشار المتحدث بإسم القصر الملكي إلى أن آخر لقاء جمع بين ملكة إنجلترا و بوريس جونسون كان في يوم 11 مارس .
يذكر أن الملكة إليزابيث والتي تبلغ من العمر 93 عاما موجودة حاليا في قلعة وندسور مع زوجها ” الأمير فيليب ” البالغ من العمر 98 عاما وعدد قليل من الموظفين وتتابع القيام بمهماتها عبر الهاتف .
كانت هذه تفاصيل خبر حقيقة إصابة الملكة إليزابيث بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.