داليدا خليل ترفع القبعة للطاقم الطبي اللبناني

وجهت النجمة داليدا خليل عبر حسابها على موقع تويتر تحية خاصة الى كل الطاقم الطبي الذي يواجه انتشار فيروس كورونا في لبنان.

واتخذت “خليل” من حسابها على تويتر منبراً لترفع القبعة للفريق الطبي اللبناني، فكتبت: “نرفع القبعة للفريق الطبي اللبناني الذي كان على قدر التضحيات والمسؤولية في مواجهة فيروس كورونا الذي لا يرحم… كل الحب للممرضين والممرضات والاطباء وهم ملائكة الرحمة في وطني الجريح”.

من جهة أخرى، تعيش داليدا خليل نجاح مسلسلها “سرّ” الذي يُعرض عبر شاشة MBC4 والعمل يحقق نجاحاً كبيراً، ويضم نخبة من وجوه الدراما اللبنانية والسورية على رأسهم بسام كوسا، باسم مغنية، داليدا خليل، وسام حنا، فادي ابراهيم، رواد عليو وغيرهم. تأليف مؤيد النابلسي وإخراج مروان بركات. من إنتاج “ميديا هاوس بيكتشرز”.