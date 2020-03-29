كورونا في أغاني أديل ومادونا وكوين

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





"الخليج 365" من بيروت: مع كل ما يحدث من إجراءات حول العالم لمحاربة فايروس كورونا، قرر بعض الفنانين الترفيه عن نفسهم وجمهورهم من خلال إعادة محاكاة لأغاني شهيرة لتعبر عن الواقع المعيشي في زمن العزل الذاتي.

فيما يلي مجموعة من أفضل الأعمال التي طرحت عبر يوتيوب عن الفايروس الذي ارهب العالم:

أبرز هؤلاء وأكثرهم غزارة في طرح الأعمال كان كريس مان، المشترك السابق في برنامج the Voice بنسخته الأميركية والذي وصل الى النهائيات في فريق كريستينا أغيليرا، حيث قام بإعادة محاكاة لأغنية أديل الشهيرة Hello ونجح في تحوير كلماتها لتكون بمثابة رسالة من الداخل تعبر عن حال الكثير من الناس ممن يشعرون بالملل والعزلة في ظل الإقفال التام.

الأغنية شهدت إقبالاً كبيراً من الجمهور حيث حققت أكثر من مليون وستمائة ألف مشاهدة منذ طرحها في 26 مارس.

وكان مان قد قام قبلها بإعادة محاكاة لأغنية مادونا Vogue محققاً ردود فعل واسعة حيث وصل عدد المشاهدات على يوتيوب منذ طرحه لها في 19 مارس الجاري الى أكثر من مليون ومئتي ألف مشاهدة

وقبل هذين العملين كان المغني الأميركي الشاب قد طرح أغنية عبر اليوتيوب في 15 مارس الجاري، قام بكتابة كلماتها وصورها في حمامه بعنوان My Corona.

ولم يصدق نفسه عندما أصبحت رائجة وحققت قرابة ال 3 ملايين مشاهدة. ويبدو أن نجاح هذه الأغنية شجعه على المضي في طرح أعمال المحاكاة الأخرى.

Advertisements

بجانب ما سبق كانت هناك أغان أخرى اتخذت من الفايروس موضوعا لها منها أغنية نيل دايموند Sweet Caroline Covid-19 Remix.

وبدوره قام راندي راينبو بإعادة محاكاة لأغنية Go the Distance ل Hercules محولاً إياها الى Social Distance (المسافة الاجتماعية)

ومن كايب تاون في جنوب أفريقيا قام فريق The Kiffness بإعادة محاكاة لأغنية كوين الشهيرة Bohemian Rhapsody لتصبح Lockdown Rhapsody

مواضيع قد تهمك :