كورونا يؤجِّل مسلسل نيكول كيدمان على HBO

""الخليج 365"" من بيروت: أعلنت شبكة البث HBO عن تأجيل عرض مسلسل نيكول كيدمان المنتظر The Undoing من خريطة برامج الربيع إلى الخريف المقبل بسبب الإجراءات المتخذة متعاً لانتشار وباء الكورونا. لكنها أطلقت إعلانين للترويج للمسلسل بالتزامن مع إعلان تأجيله، ويظهر من خلالهما الأبطال ومعالم القصة المتشعبة.

الجدير ذكره أن موعد إطلاق العمل كان مقرراً في 10مايو 2020. وهو مؤلف من 6 حلقات ومبني على رواية You Should Have Known التي تتناول قصة جوناثان فرايزر(Jonathan Frazer) وغريس(Grace) الزوجين اللذين يعيشان حياة مثالية في ولاية مانهاتن إلى أن تنقلب عيشتهما رأسا على عقب بسبب حدوث موت عنيف وسلسلة أحداث غريبة تجعل غريس في موقع الإتهام، فتحاول جاهدة المحافظة على عائلتها وإعادة بناء حياة جديدة لزوجها وطفلها.