زينة : ” في حياة كل واحد مننا كام بومة “

كتب امير فتحي في الأحد 29 مارس 2020 11:53 صباحاً - نشرت الفنانة المصرية ” زينة ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو تحدثت من خلاله عن أهمية التفاؤل في ظل الظروف التي نمر بها في الوقت الحالي وضرورة الحد من نشر الطاقة السلبية .

فقالت : ” عادي يا جماعة إحنا ممكن منصحاش على أخبار وحشة كفاية الحاجات اللي بتحصل حوالينا .. الواحد بيحاول يطمن الناس بيحاول يبقى ظريف تبقى ردوده كويسة .. مش لازم نصحى من النوم على أخبار وحشة ” .

وكتبت زينة في تعليقها على مقطع الفيديو قائلة : ” الكلمة الحلوة صدقة إنما في حياة كل واحد مننا كام بومة تستلمه وهو صاحي علي كم مصايب تخليك عاوز تقطع شرايينك خليكم متفائلين مش ناقصة هم أكتر من اللي احنا فيه وصلوا علي سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم ” .