شاهد .. كيف عادت شيرين عبد الوهاب إلى مواقع التواصل الإجتماعي ؟

كتب امير فتحي في الأحد 29 مارس 2020 11:53 صباحاً - بعد غياب استمر لمدة 6 أشهر عن مواقع التواصل الإجتماعي عادت الفنانة المصرية ” شيرين عبد الوهاب ” من جديد للتواصل مع جمهورها على السوشيال ميديا بعد فتح حسابها الخاص على موقع التغريدات ” تويتر ” .

وذلك بعد أن أطلق نشطاء موقع تويتر هاشتاج بإسمها عبر من خلاله عن إشتياقه لها ورغبته في الاطمئنان عليها خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد .

وكتبت شيرين عبد الوهاب تغريدة لها تطمئنهم على وضعها وتعرب عن سعادتها من حب جمهورها لها وتذكرها في هذا الوقت الصعب فقالت : ” أنا هنا يا حبايبي وإتبسطت جدا لما في ظل الظروف اللي العالم كله فيها وكل اللي ليه حد بيحبه قلقان وخايف عليه لقيتكم فاكريني وبتسألوا عني ” .

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وتابعت : ” أنا عايزة أطمنكم إني بخير الحمد لله وحالي زي حالكم كلكم قاعدة في بيتي مع عيلتي وبدعي إن الغمة دي تعدي على خير ” .

وأضافت شيرين في تغريدة أخرى : ” اهتمامكم بالسؤال عليا ده فرحني جدا واداني طاقة إيجابية كنت محتاجاها في ظروف زي دي وحمسني جدا وخلاني عايزة أفرحكم زي ما فرحتوني .. و قريب إن شاء الله أشارك معاكم حاجة قريبة جدا لقلبي ولحد ما ده يحصل عايزاكم تكونوا متطمنين عليا وتاخدوا بالكم من نفسكم ونفضل كلنا في البيت ” .