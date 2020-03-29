شاهد ماذا تفعل كاترينا كايف خلال الحجر الصحي بمنزلها.. فيديو

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

وسط الحجر الصحي القوي الذي فرضته الحكومة الهندية على الشعب بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا COVID-19، نشرت الممثلة كاترينا كايف مقطع فيديو لنفسها وهي تواظب على الأعمال المنزلية.

أثناء تنظيف الأرض، بدأت كاترينا تتخيل أنها تلعب وتؤدي لعبة الكريكيت، شوهدت وهي تضرب المكنسة في الهواء مثل مضرب الكريكيت تماماً.

قبل أيام، شاركت الممثلة مقطع فيديو على حسابها لموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وهي تقوم بغسل الأطباق بنفسها. كشفت كاترينا أنه حتى مساعدتها المنزلية كانت في عزلة ذاتية.

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كانت الممثلة تركز أيضًا على لياقتها، فقد شاركت مقطع فيديو من تمرين مع مدربتها الشهيرة ياسمين كاراتشيوالا، حيث قام الاثنان بنفس التمرين في منازلهما.

وعلقت قطة بوليوود على رسالتها قائلة خلال فترة الحظر واحد وعشرون يوماً، علينا أن نقوم بدورنا، أثناء المكوث يجب علينا أن نقوم ببعض التمارين الجيدة.

الجدير بالذكر أن ناريندرا مودي رئيس الوزراء الاتحادي للحكومة الهندية كان قد فرض حظلراً للتجوال كلي في المنزل لمدة 21 يوم آخرين حفاظاً على المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا.