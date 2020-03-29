الإعلان عن وفاة الفنان الكويتي سليمان الياسين

الأحد 29 مارس 2020

أعلن اليوم عن وفاة الفنان الكويتي سليمان الياسين، عن عمر ناهز 71 عاما، بعد تعرّضه لوعكة صحية نقل على أثرها إلى المستشفى.



وسليمان الياسين هو أحد أعمدة الحركة الفنية والمسرحية الكويتية، ويتميز بشخصيته الهادئة، ويمتلك في رصيده عدداً كبيراً من الأعمال المتنوعة.

ولد الياسين في 1 يناير/كانون الثاني 1949 في الكويت، وانطلقت مسيرته الفنية من خلال الانضمام إلى فرقة المسرح الخليجي العربي، ثم انتقل إلى التلفزيون والسينما من خلال المشاركة بعددٍ من الأعمال المتنوعة، حيث برزت موهبته الفنية الكبيرة.

تلقى الراحل علومه في جامعة باريس، ثم عاد إلى الكويت وعمل في تلفزيون الكويت شاغلا مراكز عدة قبل أن يتقاعد، كما أسس الفنان شركة آمار للإنتاج الفني مع شركاء آخرين.

Advertisements

ومن آخر مشاراكاته الدرامية هذا العام مسلسلي "سبع أبواب"، و"عافك الخاطر"، بالإضافة إلى الأعمال الجاري إنتاجها ومنها "بيت بيوت، سما عالية"، ومسلسل "شغف" المتوقع عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل.

وشارك الياسين في العديد من المسلسلات الإذاعية منها "الدنيا بخير" ، "نوادر جحا" ، "عمر بن عبد العزيز"، "شاعر السيف والقلم المتنبي"، " الزير سالم"، ومسلسل "إمبراطورية الشمس: جنكيز خان" .

ومنح الياسين عددٍ من الجوائز والتكريمات خلال مشواره منها جائزة "مهرجان المسرح العربي"، وجائزة "مهرجان قرطاج للفنون المسرحية"، "جائزة الدولة التشجيعية في التمثيل" عن أدائه المتميز في مسرحية "القضية خارج الملف"، وجائزة أفضل ممثل دور أول من "مهرجان الكويت المسرحي الحادي عشر"، والجائزة الفضية من "مهرجان الإذاعة والتلفزيون بتونس" عن سهرة العقد الذي قام بإعدادها عن قصة للكاتب الفرنسي ي دو موباسان.

وسليمان الياسين متزوج من امرأةٍ فرنسيةٍ وله منها ابنتان ساره وماجدة الحاصلة على دكتوراه في الموسيقى