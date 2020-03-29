جميلة بوليوود الهندية "كانيكا كابور" تعلن إصابتها بفيروس كورونا

الأحد 29 مارس 2020

أعلن معهد الدراسات العليا للعلوم الطبية في الهند أن المغنية الشهيرة كانيكا كابور أظهرت نتائج إيجابية في اختبارها للكشف عن فيروس كورونا الجديد، لتصبح أول حالة يتم تسجيل إصابتها في بوليوود.



وذكر المعهد أن هذا هو الاختبار الثالث الذي تقوم به المغنية؛ حيث كانت المرة الثانية يوم 23 مارس/آذار فور عودتها من الخارج إلى الهند، بينما كان أول اختبار إيجابي لها يوم 20 مارس/آذار في المملكة المتحدة.

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وأعلنت المغنية، الجمعة، إصابتها بفيروس كورونا عبر موقع التواصل الإجتماعي أنستقرام ولكنها حذفت المنشور بعد مواجهة رد فعل عنيف شديد عبر الإنترنت في أعقاب الإعلان، بسبب تكتمها على الوضع وممارسة حياتها الشخصية بشكل عادي.

وقامت شرطة مقاطعة لكناو الهندية بحجز كانيكا كابور بتهمة الإهمال وحضور مناسبات اجتماعية مختلفة في المدينة على الرغم من إصابتها بالفيروس التاجي وعدم الامتثال لتعليمات الحكومة بعزل نفسها في منزلها.

وتم حجز كابور بموجب المواد 188 و269 و270 من قانون العقوبات الهندي في مركز شرطة ساروجيني ناجار في المدينة بناء على شكوى قدمها كبير الأطباء في لكناو