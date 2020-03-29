فن ومشاهير

نبيلة عبيد تكشف حقيقة انسحابها من السباق الرمضاني

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متابعة بتجـــــــــرد: نفت الفنانة نبيلة عبيد ما تردد حول خروج مسلسلها “سكر زيادة ” بشكل رسمي من سباق الدراما الرمضاني القادم، وقالت: “لا أتمنى ذلك وأدعو الله أن تنتهي هذه الأزمة وأن يختفي فيروس من العالم”.

وأضافت في تصريح خاص لها: “كل ما تردد حول خروج مسلسلي من السباق الرمضاني غير صحيح ولم نتخذ أي قرار حتى الآن”.

وكانت نبيلة عبيد قد أكدت أن القائمين على مسلسلها الجديد “سكر زيادة ” اضطروا لعزل كل واحد منهم في غرفة منفصلة خوفًا من تفشي موضحة أن التصوير توقف حتى تحسن الأوضاع.

وكشفت عدم قدرتها على العودة لمصر بسبب توقف الطيران متمنية إنتهاء هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن.

وقالت: “أنا معزولة في غرفة لوحدي ولا ارى أحد إلا في أضيق الحدود ، وادعو الله أن تنتهي هذه الأزمة وأن يختفي الفيروس من العالم “.

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