فن ومشاهير

حقيقة إنسحاب حسن الرداد من السباق الرمضاني

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متابعة بتجـــــــــرد: انتشرت أخبار كثيرة تزعم خروج مسلسل “شاهد عيان” والذي يقوم ببطولته النجم حسن الرداد من سباق الدراما الرمضاني بسبب توقف التصوير لتفشي فيروس وعدم الإنتهاء من تصوير معظم المشاهد مقارنة بالمسلسلات الأخرى التي ستعرض بنفس الموسم.

لكن مصادر خاصة أفادت بأن ما تردد حول إنسحاب حسن الرداد من السباق الرمضاني غير صحيح، بل أن لديه إصرار على التواجد بهذا الموسم، كما قرر مع صناع العمل تكثيف ساعات التصوير.

وزاد حماس الرداد لخوض السباق بعدما تعاقدت قناة فضائية مع الشركة المنتجة على عرضه حيث يشعر بإلتزام شديد بضرورة تصوير المسلسل وتسليم الحلقات في الوقت المحدد حتى لا يورط جهة الإنتاج.

يشارك حسن الرداد البطولة نخبة من النجوم منهم بسمة وهنا شيحة وتدور الأحداث في إطار بوليسي أكشن رومانسي.

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