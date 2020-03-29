بالفيديو – أبلة فاهيتا في شوارع القاهرة بسبب أزمة فيروس كورونا

متابعة بتجــــــــرد: عادت الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا للظهور من جديد في شوارع القاهرة لتشارك في حملة التوعية “خليك في البيت” حيث ظهرت ممسكة بـ”ميكرفون”، وجالت في الشوارع بسيارتها وهي تنادي في الناس بخفة ظلها المعهودة: ”نداء من أرملة مرموقة.. يهدكوا هتجيبولنا الوباء.. الفيروس بيتنقل بسهولة.. الشلة اللي ماشية هناك تتسنكح.. بتعملوا إيه روحوا هيجيلكوا الفيروس.. التجمعات فيها سم قاتل”.
يذكر أن الدمية الشهيرة قد توقفت عن تقديم برنامجها الشهير إلا أن مسئولي قناة ONE، أعلنوا عن عودة برنامج “أبلة فاهيتا”، مرة أخرى إلى شاشة التليفزيون، من خلال القناة.
ونشر تامر مرسي رئيس مجلس إدارة مجموعة إعلام المصريين المالكة لقنوات ON، عبر حسابه على “فيسبوك” صورة لأبلة فاهيتا وعلق عليها: “برنامج أبلة فاهيتا.. قريباً على أون إن شاء الله”.
وكانت أبلة فاهيا قد نالت شهرة كبيرة بعد برنامج “أبلة فاهيتا لايف م الدوبلكس”، والذي كان يعرض على شاشة قناة CBC، وحقق نجاحاً كبيراً، واستضاف أكبر نجوم الوطن العربي.
كذلك ظهرت في مجموعة من الفعاليات الفنية، وقدمت فقرات لاقت إعجاباً على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مجموعة كبيرة من الفنانين الذين كانوا يتفاعلون مع الدمية الشهيرة.
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