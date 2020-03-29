بالفيديو – أبلة فاهيتا في شوارع القاهرة بسبب أزمة فيروس كورونا

متابعة بتجــــــــرد: عادت الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا للظهور من جديد في شوارع القاهرة لتشارك في حملة التوعية “خليك في ‏البيت” حيث ظهرت ممسكة بـ”ميكرفون”، وجالت ‏في الشوارع بسيارتها وهي تنادي في الناس بخفة ظلها المعهودة: ‏‏”نداء من أرملة مرموقة.. يهدكوا هتجيبولنا الوباء.. الفيروس بيتنقل ‏بسهولة.. الشلة اللي ماشية هناك تتسنكح.. بتعملوا إيه روحوا ‏هيجيلكوا الفيروس.. التجمعات فيها سم قاتل”.‏

يذكر أن الدمية الشهيرة قد توقفت عن تقديم برنامجها الشهير إلا أن مسئولي قناة ONE، أعلنوا عن عودة برنامج “أبلة فاهيتا”، ‏مرة أخرى إلى شاشة التليفزيون، من خلال القناة.‎

ونشر تامر مرسي رئيس مجلس إدارة مجموعة إعلام المصريين المالكة لقنوات ON، عبر حسابه على “فيسبوك” صورة لأبلة فاهيتا ‏وعلق عليها: “برنامج أبلة فاهيتا.. قريباً على أون إن شاء الله‎”.

وكانت أبلة فاهيا قد نالت شهرة كبيرة بعد برنامج “أبلة فاهيتا لايف ‏م الدوبلكس”، والذي كان يعرض على شاشة قناة ‏CBC، وحقق ‏نجاحاً كبيراً، واستضاف أكبر نجوم الوطن العربي.‏

كذلك ظهرت في مجموعة من الفعاليات الفنية، وقدمت فقرات ‏لاقت إعجاباً على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مجموعة كبيرة ‏من الفنانين الذين كانوا يتفاعلون مع الدمية الشهيرة.‏