بعد تعرضه لحملة تشويه.. نقابات موسيقيي تونس تنصف صابر الرباعي

متابعة بتجــــــــرد: حرصت النقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة، والنقابة التونسية لقطاع الموسيقى، على تقديم الدعم الكامل للنجم التونسي صابر الرباعي، عقب حملة التشويه التي طالته مؤخراً بعد إعلانه عدم الإفصاح عما تبرع به، لمواجهة انتشار وباء كورونا المستجد.

ونشر “الرباعي” عبر صفحته الرسمية في موقع “انستجرام” بيان النقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة، الذي جاء فيه: “تعرب النقابة عن استيائها العميق واستنكارها للحملة الممنهجة ضد الفنان العربي والنجم التونسي الكبير صابر الرباعي، الذي كانت له مواقف تذكر فتشكر تجاه أبناء وطنه عامة، وأبناء اهل القطاع الموسيقي خاصة، كما ندين موقف من كان وراء هذا التحامل ضد نجمنا الذي كان من الأجدر ان نحمي سمعته لا ان نشوهها خاصة وأنه يعتبر من خيرة سفراء الأغنية التونسية بالعالم”.

أما النقابة التونسية لقطاع الموسيقى أصدرت بياناً تحت عنوان “بيان مساندة” جاء فيه: “في إطار حملة التشويه التي يتعرض لها نجم الأغنية العربية الفنان صابر الرباعي، تعبر النقابة التونسية لقطاع الموسيقى عن دعمها التام وغير المشروط له، وعن استنكار مثل هذا التصرف الممنهج ضده، وعدم مراعاة الوضع الاستثنائي الذي تمر به بلادنا، والذي يستدعي تضافر كل الجهود، حتى نتمكن من تجاوزه”.

وكان صابر الرباعي قد تعرض لهجوم بعدما رفض التصريح بما تبرع به وكتب: “لن أصرح بما تبرعت به فهو بيني وبين خالقي فقط.. ارحمونا من التعليقات التي لا فائدة منها و لن يزايد أحد على حبي لبلدي وشعبه ولست ممن يلهثون وراء ركوب الأحداث”.

نذكر أن شركة “روتانا” كانت قد أعلنت عن تأجيل طرح كليب صابر الرباعي الجديد “ليلة من العمر” (اخراج وليد ناصيف) إلى موعد آخر وذلك لأجل تقديمه في ظروف أفضل.