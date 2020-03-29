كورونا يعيد شيرين عبد الوهاب إلى مواقع التواصل بعد أشهر من الغياب

متابعة بتجـــــــــرد: بعد اغلاق كافة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي في تشرين الأول/أكتوبر 2019، إثر الهجوم الذي تعرضت له عقب إعلان استعدادها لإحياء حفلة فنية يعود ريعها للمتضررين من الحرائق في لبنان، حيث اعتبر البعض أنها لم تقف إلى جانب بلدها في أزمته الأخيرة، فاجأت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب المتابعين على موقع “تويتر” بتغريدة لحثهم على المكوث في المنزل للحد من انتشار وباء كورونا، كما طمأنت الجمهور عن وضعها.

وكتبت شيرين: “أنا هنا يا حبايبي، سعيدة جداً لما في ظل هذه الظروف والعالم كله فيها وهناك من هو قلق وخائف عليّ، لقيتكم فاكريني وتسألون عني. أريد ان أطمئنكم انني بخير الحمدلله وحالتي كما حالتكم جالسة في منزلي مع عائلتي وأصلي ان تمر هذه الأزمة على خير”.

وتابعت “اهتمامكم بالسؤال عني أفرحني جداً ومنحني طاقة إيجابية كنت محتاجة لها في هذه الظروف، وحمسني جداً وجعلني أريد ان افرحكم كما أفرحتموني وقريباً إن شاء الله أتشارك معكم حاجة قريبة جداً الى قلبي، والى حين ما يتم هذا الامر أريد منكم أن تكونوا مطمئنين عليّ، وأن تنتبهوا على حالكم وأبقوا في البيت”.

يذكر أن شيرين عبد الوهاب كانت قد كشفت عن أنها تعرضت لوعكة صحية أبعدتها لأشهر، حيث أصيبت بورم ليفي على الرحم، ما دفعها إلى إجراء عملية جراحية دقيقة لإزالته. وشددت أنها اكتسبت وزنًا زائدًا بعد العملية بسبب تناول بعض الأدوية ولكن هذا لم يزعجها بتاتًا حيث أنها تخضع لنظام غذائي كي تعود إلى وزنها الطبيعي وهذا يحتاج إلى بعض الوقت.