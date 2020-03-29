فن ومشاهير

أنجلينا جولي تتبرّع بمليون دولار لمساعدة الأطفال ضدّ كورونا

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متابعة بتجـــــــــرد: أشارت بعض الصحف العالمية الى أنّ النجمة أنجلينا جولي تبرّعت بمبلغ مليون دولار أميركي، وذلك لمساعدة المؤسسات التي تهتمّ بالأطفال على محاربة فيروس .

يذكر أنّ جولي ليست الوحيدة التي تبرّعت لمواجهة كورونا، ومن النجوم الذين قاموا بعمل إنساني مشابه نذكر ريهانا، ليدي غاغا، جاستن بيبر وغيرهم.

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