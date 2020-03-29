أنجلينا جولي تتبرّع بمليون دولار لمساعدة الأطفال ضدّ كورونا

متابعة بتجـــــــــرد: أشارت بعض الصحف العالمية الى أنّ النجمة أنجلينا جولي تبرّعت بمبلغ مليون دولار أميركي، وذلك لمساعدة المؤسسات التي تهتمّ بالأطفال على محاربة فيروس كورونا.

يذكر أنّ جولي ليست الوحيدة التي تبرّعت لمواجهة كورونا، ومن النجوم الذين قاموا بعمل إنساني مشابه نذكر ريهانا، ليدي غاغا، جاستن بيبر وغيرهم.