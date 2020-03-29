حصري- “لايف ستايلز ستوديوز” وكنزة مرسلي ومفاجأة جديدة، هل يتصاعد الدخان الأبيض قريبًا؟

في الوقت الذي يحقق فيه فيديو كليب “كانت باينة” نجاحاً كبيراً، علم موقع “الخليج 365” وبشكل حصري ان شركة “لايف ستايلز ستوديوز”، تستعد لتعاون فني خامس مع النجمة الجزائرية كنزة مرسلي.

وعلمنا ان صاحب الشركة رجل الأعمال السعودي فهد الزاهد، قدّم أغنية خامسة للفنانة كنزة مرسلي، فهل سيتصاعد الدخان الأبيض قريباً معلناً عن هذا التعاون الفني بعد قصة نجاح كبيرة بينهما تجسدت بسلسلة من الأغنيات المصورة على طريقة الفيديو كليب وهي:

“ملكة سبأ”، تم اطلاقه في يناير 2018، حقق أكثر من أربعة ملايين مشاهدة، اخراج فادي حداد.

“قتّال”، تم اطلاقه في فبراير 2019، حقق اكثر من ثمانية ملايين مشاهدة، اخراج زياد خوري.

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“La Casa Del Amor” تم اطلاقه في سبتمبر 2019، حقق أكثر من خمسة ملايين مشاهدة، اخراج عادل سرحان.

“كانت باينة” تم اطلاقه في يناير 2020، وحققت أكثر من 6 ملايين مشاهدة، اخراج عادل سرحان.

وكانت شركة الإنتاج “لايف ستايلز ستوديوز” قد أكدت أن أغنيات النجمة كنزة مرسلي قربت اللهجة الجزائرية الى العالم العربي وأصبحت من اللهجات المفهومة للجميع. ليأتي الردّ من كنزة التي قالت “هذا بفضل وساعة صدر لايف ستايلز ستوديوز وحبها للثقافة العربية المتنوعة والعريقة والسعي للسمو بها لأعلى المراتب وبأرقى الصور”.