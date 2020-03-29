علا الفارس تغسل سيارتها وتمارس رياضتها في الحجر المنزلي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تصدرت الإعلامية الأردنية علا الفارس محرك البحث غوغل اليوم، بعد إعادة نشرها نعيا للشابة الأردنية بلقيس بني هاني، التي توفيت بعد خسارة معركتها مع مرض السرطان.

وكانت الراحلة بلقيس قد شغلت الشارع الأردني بسبب وضعها الصحي ومناشدتها الملك عبدالله الثاني من أجل العلاج خارج الأردن، وعلى الرغم من تدخل الملك وإصداره أوامر بمعالجتها خارج البلاد، إلّا أن الموت كان أسرع؛ إذ توفيت الشابة بداية الأسبوع الماضي وتصدرت قصتها المجتمع الأردني والعربي.

وفي سياق آخر، تقضي الإعلامية علا الفارس فترة الحجر الصحي في المنزل وتشارك جمهورها الأمور التي تقوم بها؛ إذ تحاول كسر الروتين اليومي من خلال بعض النشاطات الترفيهية، بعد أن ألزم فيروس كورونا المستجد الجميع البقاء في بيوتهم.

وبهذا الصدد، نشرت الفارس فيديو وهي تغسل سيارتها بنفسها أمام منزلها، وذلك بعد تراكم الغبار عليها، حيث ظهرت الإعلامية الأردنية إلى جانب كلبيها وهي ترش السيارة بالماء متمنية أن تكون النتيجة جيدة.

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كما نشرت الفارس صورة لها خلال ممارستها الرياضة المنزلية، مؤكدة أنها لا تريد الاستسلام للكسل أبدا، لا سيما أنه لا يعلم أحد متى من الممكن أن ينحصر فيروس كورونا وتعود الحياة إلى طبيعتها.

يشار إلى أن الفارس كانت تعرضت لأكثر من هجوم من قبل الشعب السعودي في الأشهر الأخيرة الماضية، بسبب عدد من تغريداتها التي دفعت قناة "إم بي سي" للاستغناء عن خدماتها بعد سنوات من العمل.

هذا وكانت الإعلامية الأردنية قد فُجعت مؤخرا بوفاة شقيقها ناصر بعد معاناة مع مرض السرطان، ونعته بكلمات حزينة، قائلة: "انتقل إلى رحمة الله تعالى قبل قليل شقيقي ناصر تحسين الفارس. لله ما أخذ، ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى.. اللهم عوّضه شبابه بالجنة، واغفر ذنوبه، وكفّر عنه سيئاته، اللهم أنزل عليه رحمتك وتقبّله بقبول حسن.. اللهم لا اعتراض".

وعلا الفارس هي إعلامية أردنية من أصل فلسطيني، خاضت مجال التمثيل في عام 2016، من خلال مشاركتها بالمسلسل البدوي "الدمعة الحمراء" والعمل من إنتاج قناة إم بي سي، وكان من بطولتها إلى جانب الفنان السعودي تركي اليوسف، وأيضا في عام 2019 بمسلسل صبر العذوب، وتم تصويره خلال عام 2018.