نجوم هوليوود يتبرعون لمحاربة فيروس كورونا.. والمبالغ خيالية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لجأ العديد من مشاهير ونجوم هوليوود إلى مواقع التواصل الاجتماعي للكشف عن تبرعاتهم لمختلف المؤسسات الخيرية المحلية والوطنية، مثل "Feeding America" أو "No Kid Hungry"، والتي تعمل على توفير الطعام للأطفال والأفراد ذوي الدخل المنخفض الذين تأثروا بجائحة فيروس كورونا "كوفيد- 19".

وانضم هؤلاء المشاهير إلى قائمة طويلة من الشخصيات المؤثرة والعلامات التجارية الكبرى، التي قدمت بدورها أيضًا تبرعات لمكافحة الوباء، بما في ذلك المؤثرة القوية كيارا فيراغني، التي جمعت مع زوجها فيديز أكثر من 4 ملايين يورو من التبرعات لمستشفى سان رافاييل في ميلانو.

فهنا أبرز المشاهير الذين قدموا تبرعات ضخمة لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19):

ريهانا

تبرعت منظمة ريهانا الخيرية "مؤسسة كلارا ليونيل" بمبلغ 5 ملايين دولار للعديد من المؤسسات الخيرية التي تعمل على محاربة الوباء، وتشمل المؤسسات الخيرية "Direct Relief" و"Feeding America" و"Partners in Health"، وصندوق الاستجابة للتضامن التابع لمنظمة الصحة العالمية ولجنة الإنقاذ الدولية.

بليك ليفلي وريان رينولدز

كشف الزوجان في منشور عبر حساباتهما الشخصية على أنستغرام في 16 مارس أنهما تبرعا بمليون دولار مقسمة بين منظمتي "Feeding America" و "Food Banks Canada" للمساعدة في توفير وجبات الطعام للمحتاجين خلال جائحة كوفيد - 19.

كريستين بيل

أعلنت الممثلة كريستين بيل في 18 مارس أنها وبناتها الصغار تبرعوا بمبلغ 150.007.96 دولار لمنظمة "No Kid Hungry" .

سيارا ورسل ويلسون

كشفت نجمة البوب سيارا وزوجها اللاعب راسل ويلسون على حسابهما في إنستغرام أنهما تبرعا بمليون وجبة لمنظمة فود لايف لاين، وهي منظمة غير ربحية تقدم وجبات مجانية في منطقة سياتل.

ليدي غاغا

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أعلنت شركة مستحضرات التجميل "Haus Labs" للنجمة ليدي غاغا، على حسابها الرسمي في الأنستغرام أنها تبرعت بنسبة 20% من مبيعاتها في الأسبوع الماضي لبنوك الطعام المحلية في لوس أنجلوس ونيويورك لمساعدة المتضررين من وباء كوفيد – 19.

جاستن بيبر

في فبراير الماضي، كشف جاستن بيبر في حسابه على أنستغرام أنه قام بتقديم 29000 دولار لمؤسسة بكين تشون مياو الخيرية، وهي مؤسسة خيرية للأطفال في الصين، للمساعدة في مكافحة كوفيد -19 في المدينة الموبوءة.

جاستن تمبرليك

كشف المغني على حسابه في تويتر أنه تبرع بمبلغ غير معلوم إلى منظمة "Mid-South Foodbank"، وهي جزء من منظمة "Feeding America" لتوصيل الطعام إلى الناس في منطقة ممفيس بولاية تينيسي، كما حث متابعيه على دعم مجتمعاتهم المحلية.

جيمي فالون

نشر مضيف برنامج "Tonight Show" جيمي فالون، تغريدة في 15 مارس/آذار أعلن فيها عن تبرعه لشركة Feeding America"" بمبلغ غير محدود.

هادجنز فانيسا

قامت الممثلة فانيسا هادجنز بنشر منشور على حسابها في الأنستغرام أعلنت فيه عن تبرعها بمبلغ غير محدد لمنظمة "Feeding America".

ريتا أورا

أطلقت المغنية ريتا أورا خط الأزياء الخيري #StopTheSpread لدعم مؤسسة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية لمكافحة جائحة COVID-19"".

وتتضمن المجموعة القمصان والبلوزات والملصقات وقبعات البيسبول التي تتميز بشعار على شكل علامة السلام فوق صورة فيروس، وتتراوح أسعار القطع بين 8 دولارات و 50 دولارًا، وتعود جميع العائدات إلى صندوق الاستجابة للتضامن لمنظمة الصحة العالمية.