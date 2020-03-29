وفاة الفنان الكويتي سليمان الياسين بعد أيام من وعكته الصحية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - غيّب الموت عن عالمنا الفنان الكويتي سليمان الياسين، متأثرا بجلطة مباغتة في المخ، أُدخل على إثرها العناية المركزة في المستشفى الأميري بالكويت قبل أيام؛ إذ كان في وضع صحي حرج للغاية.

ونعى الكاتب الكويتي محمد عبدالعزيز الكندري، الراحل سليمان الياسين مؤكدا بذلك خبر الوفاة، فكتب قائلا: "(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)، انتقل إلى رحمة الله الفنان سليمان الياسين أسأل الله العظيم أن يتغمدك بواسع رحمته يا صاحب القلب الأبيض".

وتأكيدا لوفاته قال الفنان والمخرج على العلي، في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر": "انتقل إلى رحمة الله تعالى الفنان القدير سليمان الياسين، نسأل الله أن يغفر له ويرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يصبر أهله ومحبيه، الله يرحمك عمي بو سارة".

وضجّ موقع التغريدات "تويتر" بالعديد من كلمات النعي للفنان الراحل، فكتبت هدى حسين قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون الفنان القدير سليمان الياسين الله يرحمه (بوسارة)".

أما عبدالله يوسف عبدالله فكتب ناعيا: "إنا لله وإنا إليه راجعون الفنان القدير سليمان الياسين في ذمة الله، أحد رواد الحركة الفنية والمسرحية في الكويت، الله يرحمك عمي بوساره ويجعل مثواك الجنة أيدٍ مطوية".

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وكان نُقل الفنان الكويتي سليمان الياسين، إلى المستشفى قبل أيام بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة أُدخل على إثرها غرفة العناية المركزة؛ إذ كشف في الوقت ذاته مواطنه الفنان طارق العلي، أنه يرقد في المستشفى الأميري بالكويت، مطالبا الجمهور بالدعاء له كي يخرج بسلام من المحنة التي يتعرض لها.

وللفنان سليمان الياسين، مشوار كبير مع عالم الفن؛ فهو يُعد واحدًا من أعمدة الحركة الفنية والمسرحية الكويتية، كما يتميز بشخصيته الهادئة، ويمتلك في رصيده عددا كبيرا من الأعمال المتنوعة.

وانطلقت مسيرته الفنية من خلال الانضمام إلى فرقة المسرح الخليجي العربي، قبل أن يوسّع مجال عمله إلى التلفزيون والسينما من خلال المشاركة بعدد من الأعمال المتنوعة، وعمل في تلفزيون الكويت وأسس شركة آمار للإنتاج الفني مع ثلاثة شركاء آخرين.

ويعد آخر أعماله في عام 2020 المسلسلين "سبع أبواب"، و"عافك الخاطر"، بالإضافة إلى الأعمال الجاري إنتاجها مثل "بيت بيوت"، و"سما عالية"، ومسلسل "شغف" المتوقع عرضه في الموسم الرمضاني القادم.