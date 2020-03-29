شاهد صورة نادرة تجمع الراحلين جورج سيدهم ونادية لطفي

القاهرة - لايف ستايل
نشر الناقد طارق الشناوي صورة نادرة مع الراحلين نادية لطفي وجورج سيدهم، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك". وكتب:"نادية لطفي وجورج سيدهم في عيد ميلاده مايو 2018 اقامته نادية لجورج صديق عمرها في مستشفي المعادي العسكري.
وكان الفنان هاني رمزي، أعلن وفاة الفنان جورج سيدهم، أول أمس الجمعة، 27 من مارس، عن عمر ناهز 81 عاما.
وأعلنت أسرة الفنان القدير الراحل جورج سيدهم، عن تشييع جثمانه من كنيسة العذراء في مدينة نصر، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، مع عدم إقامة عزاء له؛ تماشيا مع الإجراءات الوقائية من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.
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