فن ومشاهير

شاهد صور نادرة لـ إليسا قبل 20 عاما

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القاهرة - لايف ستايل

تداول رواد موقع التدوين الاجتماعي تويتر صور قديمة للفنانة اللبنانية إليسا في مرحلة بدايتها الفنية منذ قرابة 20 عامًا، حيث طرحت اول البوماتها " بدي دوب" عام 1998.

وظهرت اليسا في الصورة بملامح مختلفة عما تبدى عليه الآن بسبب خضوعها لعدة عمليات تجميل في الأنف والفم، وأيضا بوزن زائد في عمر الـ29.
وعلى صعيد آخر، أكدت إليسا أنها لا تغادر المنزل خلال فترة الحجر الصحي التى تعيشها لبنان بعد تفشي فيروس .

أخبرت الفنانة إليسا محبيها على تويتر عدة أمور خلال الحديث التي أجرته البارحة عبر تويتر، فقد علمنا أنها تقضي وقتها في البيت وحدها وهي لا تزور والدتها حرصًا على صحّتها.

وأكدت أنها تمارس وتتناول المأكولات الصحية، وهي بانتظار نيتفليكس لإصدار الموسم الجديد من المسلسل الشهير "كاسا دي بابيل".

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