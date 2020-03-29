محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
يحتفل الفنان علي ربيع بعيد ميلاده الـ31، اليوم، إذ إنه من مواليد 29 مارس 1989.
ونستعرض لكم في هذه السطور معلومات وتصريحات لربيع..
-تخرج في كلية التجارة جامعة القاهرة، وشارك في مسرح الجامعة، وقدم قرابة 25 عرضا مسرحيا.
-كان لاعبا في نادي طلائع الجيش، وقال عن سبب طرده، قلت للمدرب: "الخطة دي مش نافعة ولا هنعملها في الماتش، ولا أنا هشوف الناس دي تاني"، فقال له الكابتن: "أنت هتفشل الفريق" وطرده من الفريق.
-اتجه بعدها للمصارعة الروماني، وبعد كسر ذراعه في أثناء التمرين، هرب من المستشفى خوفا من إجراء عملية جراحية في ذراعه، ثم اتجه للتمثيل.
-التحق بمركز الإبداع، تحت قيادة الفنان خالد جلال، واختاره الفنان أشرف عبدالباقي للمشاركة في مسرح مصر، ما تسبب في شهرته.
-قبل الموسم الأول من تياترو مصر شارك ربيع في فيلم بنات العم بدور صغير.
-قدم أول بطولة مطلقة له من خلال مسلسل "سك على أخواتك" عام 2018، كان قد سبقها أعمال بطولة مشتركة.
- يعرض له في رمضان المقبل مسلسل وصل أمانة مع صديقه مصطفى خاطر.
-يحهز لفيلم الخطة العامية بعد غيابه من 2017 منذ فيلم خير وبركة.
-أعلن اتفاقه مع الفنان أشرف عبدالباقي لتقديمه مسرحية من إخراج الأخير، موضحا أنها ستكون عبارة عن حكاية واحدة وليست اسكتشات منفصلة مثل مسرح مصر.
-انفصل علي ربيع عن زوجته ندى محمود وعاد إليها مرة أخرى، ولديه منها ابنة.
-قال إن أحب نجوم الكوميديا هم: "عادل إمام، فؤاد المهندس، عبدالمنعم مدبولي".
- صور مشهدا ضيف شرف في فيلم الفلوس الذي عرض مؤخرا، لكن حذف في عملية المونتاج.
-قال في تصريحات سابقة له إنه ل ايتعاون مع السيناريست الذي يرفض إضافته كممثل على الدور، ولا أشارك في اختيار الممثلين.
-قال عن انتقاد الفنان محمد صبحي لمسرح مصر: "هو فنان وصاحب تاريخ، ولا يجب أن أرد عليه، ولكن أطلب أن يدعم تجارب الشباب، ويجب ألا ننتقد بعضنا البعض".
-قال للذين هاجموه بسبب شهرته فجأة، ووصفوه بالمحظوظ: "أنا عافرت 12 سنة، عشان أوصل لمسرح مصر، في مسرح الجامعة ومركز الإبداع وأدوار صغيرة في المسارح".
-يظهر ضيف شرف في مسلسل فلانتينو مع الفنان عادل إمام في رمضان المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر "انفصل وعاد لزوجته.. وهكذا رد على من وصفوه بالمحظوظ".. معلومات وتصريحات لعلي ربيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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