"انفصل وعاد لزوجته.. وهكذا رد على من وصفوه بالمحظوظ".. معلومات وتصريحات لعلي ربيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

يحتفل الفنان علي ربيع بعيد ميلاده الـ31، اليوم، إذ إنه من مواليد 29 مارس 1989.



ونستعرض لكم في هذه السطور معلومات وتصريحات لربيع..



-تخرج في كلية التجارة جامعة القاهرة، وشارك في مسرح الجامعة، وقدم قرابة 25 عرضا مسرحيا.

-كان لاعبا في نادي طلائع الجيش، وقال عن سبب طرده، قلت للمدرب: "الخطة دي مش نافعة ولا هنعملها في الماتش، ولا أنا هشوف الناس دي تاني"، فقال له الكابتن: "أنت هتفشل الفريق" وطرده من الفريق.

-اتجه بعدها للمصارعة الروماني، وبعد كسر ذراعه في أثناء التمرين، هرب من المستشفى خوفا من إجراء عملية جراحية في ذراعه، ثم اتجه للتمثيل.



-التحق بمركز الإبداع، تحت قيادة الفنان خالد جلال، واختاره الفنان أشرف عبدالباقي للمشاركة في مسرح مصر، ما تسبب في شهرته.

-قبل الموسم الأول من تياترو مصر شارك ربيع في فيلم بنات العم بدور صغير.

-قدم أول بطولة مطلقة له من خلال مسلسل "سك على أخواتك" عام 2018، كان قد سبقها أعمال بطولة مشتركة.

- يعرض له في رمضان المقبل مسلسل وصل أمانة مع صديقه مصطفى خاطر.

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-يحهز لفيلم الخطة العامية بعد غيابه من 2017 منذ فيلم خير وبركة.

-أعلن اتفاقه مع الفنان أشرف عبدالباقي لتقديمه مسرحية من إخراج الأخير، موضحا أنها ستكون عبارة عن حكاية واحدة وليست اسكتشات منفصلة مثل مسرح مصر.

-انفصل علي ربيع عن زوجته ندى محمود وعاد إليها مرة أخرى، ولديه منها ابنة.

-قال إن أحب نجوم الكوميديا هم: "عادل إمام، فؤاد المهندس، عبدالمنعم مدبولي".

- صور مشهدا ضيف شرف في فيلم الفلوس الذي عرض مؤخرا، لكن حذف في عملية المونتاج.



-قال في تصريحات سابقة له إنه ل ايتعاون مع السيناريست الذي يرفض إضافته كممثل على الدور، ولا أشارك في اختيار الممثلين.

-قال عن انتقاد الفنان محمد صبحي لمسرح مصر: "هو فنان وصاحب تاريخ، ولا يجب أن أرد عليه، ولكن أطلب أن يدعم تجارب الشباب، ويجب ألا ننتقد بعضنا البعض".

-قال للذين هاجموه بسبب شهرته فجأة، ووصفوه بالمحظوظ: "أنا عافرت 12 سنة، عشان أوصل لمسرح مصر، في مسرح الجامعة ومركز الإبداع وأدوار صغيرة في المسارح".

-يظهر ضيف شرف في مسلسل فلانتينو مع الفنان عادل إمام في رمضان المقبل.