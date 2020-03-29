إبراهيم نصر لـ"الخليج 365" عن زوجة جورج سيدهم: "زوجة عظيمة لم تحدث في التاريخ"

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص الفنان إبراهيم نصر على توجيه رساله لزوجة الفنان الراحل جورج سيدهم، موجها لها الشكر على ما قعتله مع الفنان الراحل.

وأضاف نصر لـ"الخليج 365": "الله رزق جورج بزوجة عظيمة لم تحدث في تاريخ العالم، فلقد وقفت إلى جواره في أزمته، وإحاطته بالعناية والرعاية في هذا الزمان الذي نعيش فيه".

وأضاف: "الله يرحمه تعذب كثيرا في فترة مرضه، وقد كنت اطمئن دوما على أخباره من خلال سمير غانم، وشعرنا بالحيرة الشديدة أنا وسمير بسبب عجزنا عن زيارته فى الفترة الأخيرة، بسبب ظروف مرضه الصعبة".

وعن عمله مع الراحل، أوضح أنه تعاون معه في عدة أعمال مسرحية، أبرزها مسرحية "أهلا يا دكتور"، مضيفا: "كان بيننا ذكريات جميلة للغاية، يكفي أنه في أول يوم حضرت فيه للتعاقد على المسرحية، طلب جورج أن أقيم معه في غرفته، وعرض سمير غانم هو الآخر أن أقيم معه، وفي النهاية استقريت على الجلوس مع جورج في غرفته، لأنها كانت أوسع ومضينا أيام العرض كلها أنا وهو في غرفة واحدة ".

وعن احتياطاته الوقائية في ظل العزل الصحي حاليا بسبب فيروس الكورونا، قال: "أحرص على الجلوس في المنزل، وتجنب الأحضان والقبلات والسلام الجارف، والتزم بالتعليمات، لأن الفنان لا بد أن يقدم مثالا جيدا للجميع".