تراند اليوم : فنان مصري شهير يحول سيارته إلى «تاكسي» ليكسب قوت يومه

كشفت الفنانة المصرية ياسمين صبري، عن واقعة مؤسفة بشأن الفنان المصري الكبير توفيق عبدالحميد، مشيرة إلى أنه حول سيارته إلى تاكسي لكي يستطيع الإنفاق على بيته، بعد عدم مشاركته في أعمال فنية منذ فترة طويلة.

ووجهت ياسمين صبري الشكر للفنان القدير، مشيرة إلى أنه تبرع بالمال الذي حصل عليه من استضافته في برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس.

ونشرت على صفحتها عبر موقع التواصل الإجتماعي"فيسبوك"، صورة له وعلّقت بالقول:"الفن للأسف يفتك بالمحترمين.. الفنان توفيق عبدالحميد حول عربيته إلى تاكسي، عشان يقدر يصرف على بيته، وحصل على مبلغ محترم من برنامج صاحبة السعادة وتبرع به لمستشفى أبو الريش.. دُمتم طيباً أنت وتاريخك يا صاحب الخلق".

يشار إلى أن صبري أحتفلت بخطوبتها من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، وهو الأمر الذي كشف عنه الأخير، ومن المتوقع أن يحتفلا بزفافهما بعد حوالي الشهرين.

وأثار منشور ياسمين صبري تعاطف كبير من متابعيها، مع الفنان توفيق عبدالحميد، مشيرين إلى أعماله الفنية التي نالت إعجاب الجميع.