تراند اليوم : وفاة فنان كويتي شهير بشكل مفاجئ



فجع الوسط الفني في الكويت، فجر اليوم الأحد، بوفاة فنان شهير بشكب مفاجئ.

وأكدت وسائل إعلام محلية كويتية، وفاة الفنان سليمان ياسين فجر اليوم، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، نقل على إثرها إلى المستشفى الأميري، حيث تم وضعه في العناية المركزة قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

ويعتبر الفنان الراحل أحد رواد الحركة الفنية والمسرحية في الكويت، وواحدًا من أعمدة الحركة الفنية والمسرحية الكويتية.

وكان الفنان طارق العلي، اعلن عن الوعكة الصحية التي تعرض لها عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، قائلًا :« تعرض الاخ العزيز الفنان #سليمان_الياسين لوعكة صحية ويرقد في المستشفى الاميري.. نسألكم الدعاء ماتشوف شر يابوسارة".

تلقى الراحل علومه في جامعة باريس، ثم عاد إلى الكويت وعمل في تلفزيون الكويت شاغلا مراكز عدة قبل أن يتقاعد، كما أسس الفنان شركة آمار للإنتاج الفني مع شركاء آخرين.

وانطلقت مسيرته الفنية من خلال الانضمام إلى فرقة المسرح الخليجي العربي، قبل أن يوسّع مجال عمله إلى التلفزيون والسينما من خلال المشاركة بعددٍ من الأعمال المتنوعة، حيث برزت موهبته الفنية الكبيرة.





