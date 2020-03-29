فن ومشاهير

تراند اليوم : وفاة لواء بالجيش المصري زوج فنانة شهيرة

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فجع الموت فنانة مصرية شهيرة في زوجها اللواء بالجيش المصري بعد صراع مع المرض.
وأكدت وسائل إعلام مصرية، وفاة اللواء محسن عشماوي بالقوات المسلحة، زوج الفنانة المصرية الشهيرة آمال رمزي عن عمر ناهز 69 عاماً وذلك في المستشفى العسكري في منطقة كوبري القبة.
و حول تقبل التعازي بالراحل، صرحت أمال رمزي انه نظرا لظروف البلاد الحالية قررت الغاء مراسم العزاء بناء على قرار مجلس الوزراء ونظرا لإجراءات الحماية من فيروس .

يذكر ان اللواء محسن محمد العشماوي هو خريج الدفعة 57 حربية و من أبطال السرية الأولى الكتيبة “73 صاعقة” أول كتيبة قاتلت في ثغرة الدفرسوار أهم عملياته.

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