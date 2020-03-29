تراند اليوم : نجل عادل إمام يشعل انستجرام بتعليقه غير المتوقع على إغلاق المساجد في مصر بسبب كورونا

أشعل محمد عادل إمام - نجل الزعيم عادل إمام - مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقه على قرار وزارة الأوقاف المصرية بوقف الصلاة في المساجد بسبب فيروس كورونا

وقال "إمام" في تدوينة عبر حسابه بـ"انستجرام": إن شاء الله نعدي الأزمة دي علي خير.. كل حاجة هيبقي ليها طعم تاني .. الشغل .. الصحاب.. الصلاة في اماكن العبادة... السفر.. الرياضة.

وأضاف: هنحس بكل النعم اللي في حياتنا ومكنش شايفنها هنعرف قيمه اليوم الي كان بيعدي عادي ومكنش عاجبنا.. هتعرف إن نومتك وسط عيلتك بالدنيا .. احنا هنبقي أحسن من الأول بكتير إن شاء الله ولسه الي جي أحلى.

