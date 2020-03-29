بطريقته الخاصة .. حمدي المرغني يحتفل بعيد ميلاد علي ربيع

نشر الفنان حمدي المرغني صورة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر حمدي من خلالها برفقة

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الفنان علي ربيع، كما هنأه بعيد ميلاده قائلًا: كل سنه وأنت طيب زي ماأنت ياخويا .. وربنا يجعلها سنه سعيده عليك ويوفقك في حياتك الشخصية والفنية.

يذكر أن الفنانان علي ربيع وحمدي المرغني شاركا مؤخرًا في بطولة مسلسل الرسوم المتحركة سبع البرمبة، وهو بطولة كل من أشرف عبد الباقي، مصطفى خاطر، ويزو، أوس أوس، كريم عفيفي.