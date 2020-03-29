نشر الفنان حمدي المرغني صورة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهر حمدي من خلالها برفقة
يذكر أن الفنانان علي ربيع وحمدي المرغني شاركا مؤخرًا في بطولة مسلسل الرسوم المتحركة سبع البرمبة، وهو بطولة كل من أشرف عبد الباقي، مصطفى خاطر، ويزو، أوس أوس، كريم عفيفي.
كانت هذه تفاصيل خبر بطريقته الخاصة .. حمدي المرغني يحتفل بعيد ميلاد علي ربيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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