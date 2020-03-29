فيديو .. ويزو تداعب جمهورها: اللعب أحلى حاجة في الدنيا

نشرت الفنانة ويزو فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت من خلاله وهي تداعب جمهورها، وعلقت عليه Advertisements قائلة: اللعب احلي حاجه في الدنيا. قائلة: اللعب احلي حاجه في الدنيا. ومن ناحية أخرى تشارك الفنانة ويزو في بطولة مسلسل تيمون وبومبا، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، أكرم حسني، بيومي فؤاد، لطفي لبيب، عارفة عبد الرسول.

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