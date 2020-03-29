شاهد .. هنا الزاهد برفقة نجوم الفن في كواليس الحلقة الأولى من هزر فزر

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت هنا من خلالها في كواليس تصوير أولى حلقت برنامج هزر فزر،

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وذلك برفقة باقة لامعة من نجوم الفن ومنهم: زوجها الفنان أحمد فهمي، والفنان أكرم حسني، والفنان عمرو وهبة، والفنان أحمد فتحي، والفنانة جيلان علاء، والفنان مصطفى بسيط، كما علقت هنا على الصورة قائلة: نورتوني و فرهدتوني.

يذكر أن الفنانة هنا الزاهد تقدم برنامج ترفيهي يحمل أسم هزر فزر، والذي يعرض في تمام الساعة العاشرة مساًء، يومي السبت والأحد من كل أسبوع، عبر شاشة قناة سي بي سي.