شاهد .. هنا الزاهد برفقة نجوم الفن في كواليس الحلقة الأولى من هزر فزر

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهرت هنا من خلالها في كواليس تصوير أولى حلقت برنامج هزر فزر،
يذكر أن الفنانة هنا الزاهد تقدم برنامج ترفيهي يحمل أسم هزر فزر، والذي يعرض في تمام الساعة العاشرة مساًء، يومي السبت والأحد من كل أسبوع، عبر شاشة قناة سي بي سي.
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