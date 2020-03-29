فيديو.. رولا خرسا توجه رسالة لمحبي الحيوانات

نشرت الإعلامية، والكاتبة رولا خرسا مقطع فيديو جديد، عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

ظهرت "خرسا" في الفيديو بصحبة كلابها "ديفا، وبابلو" من داخل منزلها، موجه رسالة لمحبي الحيوانات، عدم التخلي عن حيوانهم الأليف، وتركه في الشارع، لان الحيوانات لا تنقل فيروس كورونا، حسب ما صرحت به منظمة الصحة العالمية.

وكانت قد صرحت منظمة الصحة العالمية، حول نقل الكلاب والقطط فيروس

Advertisements

كورونا للبشر، حيث قالت:" أنه حتى الآن لا يوجد دليل على أن الحيوانات مثل الكلاب أو القطط يمكن أن تصاب بفيروس كورونا المستجد، ولم تسجل حالات بشرية أصيبت نتيجة عدوى من حيوان أليف".

ولم يظهر أى من الحيوانات أى علامات لمرض كوفيد 19، وفقًا لمتحدث باسم إدارة الزراعة وصيد الأسماك والمحافظة (AFCD)، الذى

أضاف أنه سوف يراقب الكلاب عن كثب وإجراء اختبارات متكررة على الحيوانات.

والجدير بالذكر أن رولا خرسا إعلامية وكاتبة مصرية، بدأت حياتها المهنية في إذاعة البي بي سي، وبعد عودتها إلى مصر قدمت عدة برامج، أبرزها: أخبار الناس، وفي العمق، والقصة وما فيها.

وقامت رولا خرسا بإجراء العديد من الحوارات الصحفية مع عدد من الرؤساء والقيادات السياسية والثقافية، أهمها: الرئيس الراحل ياسر عرفات، الإمبراطورة فرح ديبا، والفنانة فيروز، والأديب نجيب محفوظ، والشاعر السوري المعاصر نزار قباني، ووزير الداخلية السابق أحمد رشدي.