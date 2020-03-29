شاهد .. عباس أبو الحسن يشيد بـ ربات المنزل لهذا السبب

نشر الفنان عباس أبو الحسن صورة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أشاد من خلالها بربات المنزل، قائلًا: أنا الأسبوع ده استوعبت تمامًا ليه في شغلانة كاملة اسمها ربة بيت .. لكل ربات البيوت اللي ماعندهمش حد يساعدهم وكمان بيربوا عيال وكمان بيشتغلوا .. يساعدهم وكمان بيربوا عيال وكمان بيشتغلوا .. وتابع "إنتم لا يمكن تكونو إنسيين .. إنتم مو بشر عادي .. الرجالة اللي عاملين رجالة عليكم جنبكم بجد فرافير .. حضروا فرد الشباشب .. احنا شوية مناظر. عليكم جنبكم بجد فرافير .. حضروا فرد الشباشب .. احنا شوية مناظر. Advertisements ومن ناحية أخرى ينتظر الفنان عباس أبو الحسن عرض فيلم أشباح أوروبا، وهو من تأليف كريم فاروق، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وبطولة كل من هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، أروى جودة، عباس أبو الحسن، باسم سمرة، بيومي فؤاد.

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