بعد خلافها مع شقيقتها كيم.. كورتني كارداشيان تتخذ هذا القرار الصادم

ميرنا وليد - بيروت - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للخلاف والشجار الذي حصل بين نجمتي تلفزيون الواقع كيم و​كورتني كارداشيان​ والذي عرض ضمن البرنامج الواقعي الخاص بالعائلة Keeping up with the Kardashians.

وقيل ان الموضوع تأزم خلف الكواليس حتى ان كورتني الشقيقة الاكبر للعائلة قررت الانسحاب من مجال تلفزيون الواقع وأكدت انها لن تشارك بعد الآن بالبرنامج الواقعي الذي يتخصص بأمور عائلتها بعد مرور 8 مواسم على انطلاقته.

ويتطلع المتابعين لاخبار النجوم العالميين تغييراً طارئاً في البرنامج في حال فعلا غادرت كورتني العمل فيما البعض الآخر يؤكد انها ستتراجع عن قرارها