وفاة زوج أمال رمزي ...لواء بالقوات المسلحة

ميرنا وليد - بيروت - توفي اللواء محسن عشماوي بالقوات المسلحة، زوج الفنانة المصرية الكبيرة امال رمزي عن عمر ناهز 69 عاماً وذلك في المستشفى العسكري في منطقة كوبري القبة.
و حول تقبل التعازي بالراحل، صرحت أمال رمزي انه نظرا لظروف البلاد الحالية قررت الغاء مراسم العزاء بناء على قرار مجلس الوزراء ونظرا لإجراءات الحماية من فيروس كورونا.
يذكر ان اللواء محسن محمد العشماوي هو خريج الدفعة 57 حربية و من أبطال السرية الأولى الكتيبة “73 صاعقة” أول كتيبة قاتلت في ثغرة الدفرسوار أهم عملياته.
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