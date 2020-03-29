غدير السبتي تتعرض للخداع والنصب

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة الكويتية ​غدير السبتي​ أنها تعرضت لمحاولة خداع ونصب من قبل شخص ادعى أنها تعرضت للسحر ولذلك اصيبت ابنتها وافراد من عائلتها بفيروس كورونا. وعرضت غدير عبر حسابها نص رسالة هاتفية للشخص الذي يحاول النصب عليها وإقناعها بأن هناك سحر لها واسمه الشيخ أبو الحسن.

وقال لها هذا الشخص ان الله جمعه بها عن طريق الاستخارة وجعله يرى العديد من الامور عنها وعن ابنتها وتابع : “هناك من يشعر بالغيرة والحقد نحوكم ويتوقع فشلك وعرقلتك دائمًا ويأبى الله ذلك بصفاء قلبك وسلامة قلبك بقول الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم”.

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