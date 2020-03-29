صورة تثير الغضب.. ممرضات يرتدين أكياس القمامة في نيويورك

نشرت ثلاث ممرضات في مستشفى ماونت سينا ويست بمانهاتن صورة على فيسبوك لأنفسهن وهن يرتدين أكياس القمامة بدلا من معدات الحماية التي يقلن إنها لم تعد موجودة في المستشفى.

وقالت إحدى الممرضات في تعليق إنه لم يعد هناك أي أقنعة في المستشفى أيضا، وإنهن يعدن استخدام الأقنعة القديمة أثناء رعاية المرضى المصابين بفيروس كورونا.

وأفادت وسائل الإعلام الأميركية بأن أربعة ممرضين على الأقل يعملون في المستشفى أصيبوا بفيروس كورونا، وأن مدير التمريض المساعد البالغ من العمر 48 عاما توفى بسبب الفيروس مساء الثلاثاء.

وأثارت صورة الممرضات غضب واستياء العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وسط انتقادات موجهة لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لعدم استخدامها قانون الإنتاج الدفاعي لإجبار شركات القطاع الخاص على تصنيع المزيد من المعدات للعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يخاطرون بحياتهم في المعركة ضد كورونا.