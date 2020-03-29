تراند اليوم : ديانا كرزون : بحب أعاكس وأتعاكس

فنون - 29/03/2020 09:38

الخليج 365 – كشفت الفنانة الأردنية ديانا كرزون في أول لقاء لها بعد عقد قرانها عن اعجابها بالرجل الذي يعاكسها ويتغزل بها ، اذ أنها تحب المعاكسة أيضا خاصة اذا كان الشاب وسيم وذو شخصية جذابة، وكانت كرزون قد أبدت اعجابها بالفنان مصطفى فهمي .

اقرأ أ يضا:لطفية باب الحارة تكشف سبب انسحابها من الموسم القادم

وقد كان ذلك خلال مقابلة لها في برنامج "سهرانين" الذي يقدنه الفنان أمير كرارة، اذ أنها تغزلت بالفنان مصطفى حسني، من خلال ابداء الاعجاب بشيبه و عينيه و لون شعره، الأمر الذي جعل الحضور من الجماهير بالضحك ، فأضافت جوا من المرح و الدعابة من خلال شخصيتها المرحة التي أينما حلت حضرت.

وقد أعربت ديانا كرزون عن سعادتها بعد عقد قرانها على الاعلامي معاذ العمري، اذ جرت المقابلة بعد اسبوع من عقد قرانهما.

Advertisements

اقرأ أيضا:شاهد.. مذيعة تقدم الأخبار من غرفة نومها

وقد حظي خبر اعلان خطوبة وجاهة الفنانة ديانا كرزون أصداءا واسعة من قبل متابعيها وجماهيرها ، من خلال مشاركتهم صور لديانا وهي في التحضيرات للجاهة والخطوبة.

ويجدر بالذكر أن ديانا قد أطلت بفستان أبيض اللون بتطريزاتٍ ذهبية وبشعر منسدل على كتفيها و تاجا ذهبيا على رأسها.