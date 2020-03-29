تراند اليوم : لطفية باب الحارة تكشف سبب انسحابها من الموسم القادم

فنون - 29/03/2020 09:13

الخليج 365 – كشفت الممثلة السورية ليليا الأطرش التي تجسد شخصية لطفية في المسلسل الشامي الشهير " باب الحارة" عن مشاركتها في الموسم الرمضاني القادم ، وذلك من خلال ظهورها في بث مباشر من خلال صفحتها الشخصية على موقع إنستجرام.

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وقالت الأطرش أنها لم يكن لها أي تواجد في الموسم الرمضاني المقبل، اذ أن جميع المشاريع التي درستها لم تكتمل .

وأشارت الأطرش الى السبب الذي يكمن وراء انسحابها من مسلسل باب الحارة على الرغم من وجودها في جميع أجزائه الأولى التي تجسد شخصية لطفية زوجة عصام، هو التغيير الكبير الذي طرأ على المسلسل وغياب شخصياته الأساسية.

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وأضافت أنه لو تم تغيير اسم المسلسل الى اسم اخر لوجد نجاحا أكبر خاصة بعد ما تم تغيير الجارة والخروج منها وهي حارة الضبع.

وتابعت الأطرش أنها تتمنى أن تكون عودتها الى الشاشة التلفزيونية بمسلسل جديد معاصر يطرح قضايا مختلفة ومتميزة.

وأشارت ليليا الأطرش الى أنها هي المسؤولة عن مكياجها في المسلسل الشهير باب الحرة وهي من تعتني به.