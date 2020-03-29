تراند اليوم : شاهد.. مذيعة تقدم الأخبار من غرفة نومها

فنون - 29/03/2020 08:55

الخليج 365 – نشرت المذيعة الأمريكية شانون بريام مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية خلال موقع تويتر، أظهرت فيه تقديمها للأخبار من داخل غرفة نومها التي تبث على قناة Fox News .

اقرأ أ يضا:جميلة باب الحارة تتحدى كورونا بصدر مكشوف !!

وجاء ذلك بسبب عدم قدرتها على الخروج من البيت وسط مخاوف وتداعيات كورونا التي تتطلب من الجميع الالتزام ببيوتهم. وعلقت شانون على الفيديو الذي نشرته” يبدو الاستديو مختلفا قليلا الليلة ولكن لا داعي للقلق سنجلب لكم أهم الأخبار ” .

Advertisements

وقد ظهر في الفيديو الكاميرات و الاضاءة وكافة المعدات اللازمة لتصوير وبث الأخبار الى العالم بأكمله، وذلك من خلال نقل الأخبار لهم من داخل غرفة نوم صغيرة، الا أن الظروف تجعل كل شيء ممكن.

اقرأ أيضا:محامية قتيل منزل نانسي عجرم تفجر مفاجأة جديدة

وقد نشرت شانون أيضا صورة من كواليس تصوير تقديمها للأخبار من داخل غرفة نومها، معلقة على ذلك بوصفها له :"بين الواقع والخيال".

