وفاة رضيع بـ فيروس كورونا فى الولايات المتحدة

كتب امير فتحي في الأحد 29 مارس 2020 09:53 صباحاً - توفى أول رضيع أمريكى فى ولاية إلينوى جراء إصابته بفيروس كورونا، وأكد حاكم الولاية جاى بى بريتزكر – فى مؤتمر صحفى وفقا لقناة “الحرة” الأمريكية- أن وفاة “الرضيع” مرتبطة بالوفيات الناجمة عن فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت إدارة الصحة العامة فى الولاية، إلى أن عمر الطفل الذى توفى أقل من عام، وجاء اختبار إصابته بفيروس كورونا إيجابيا.

يذكر أن، هناك نحو 664000 مصاب بعدوى الفيروس حول العالم و30 ألف حالة وفاة وأنه يلى الولايات المتحدة فى قائمة أعلى خمس دول من حديث عدد الإصابات بفيروس كورونا كل من إيطاليا ” أكثر من 92 ألفا ” والصين ” نحو 82 ألفا ” وإسبانيا ” 73 ألفا ” وألمانيا فى المركز الخامس بأكثر من 57 ألفا.