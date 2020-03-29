شاهد.. الهام الفضالة غاضبة بسبب فيديو “بقعة قهوة”

كتب امير فتحي في الأحد 29 مارس 2020 09:53 صباحاً - عبرت الفنانة الكويتية الهام الفضالة عن غضبها بسبب بعض الفيديوهات التي تم نشرها من الحجر المنزلي.
وكان ناشطون قد تداولوا مقطع فيديو لسيدة تتذمر بسبب “بقعة قهوة” من داخل الحجر الصحي.
وقالت الهام الفضالة تعليقا على الفيديو: “هذا مكانك دارك فراشك انت تنظفينه مطبخك انت تغسلينه” وتابعت “تضيعون مجهود دولة كاملة واقفين ما ينامون سهاري يبكون من الالم من التعب من المجهود”.
واضافت الهام الفضالة “على بقعة قهوة اقعدوا في داركم يا منكر الحسنة بقولها وانا من قلبي طالعة”.
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